Путин предсказал скорое взятие двух городов

Красный Лиман и Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) будут взяты в ближайшее время Вооруженными силами (ВС) России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.

Трансляция программы доступна/ведется/велась в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«[Российские войска] входят в город Константиновка, бои идут уже и там. У меня нет сомнений, что наши ребята доберут и этот населенный пункт», — предположил российский лидер.

По словам Путина, под контролем ВС России в настоящий момент находится более 50 процентов Красного Лимана, а сам город будет взят в ближайшее время. Президент России отметил, что взятие населенного пункта позволит начать движение к подконтрольному Киеву в Славянске в ДНР.

Ранее Путин заявил об окружении группировки ВСУ под Купянском. По его оценке, шансов на выход у украинских частей практически нет.