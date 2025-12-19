Путин оценил экономическую ситуацию в России

За три года экономика России увеличилась на 9,7%, что значительно превышает показатели европейских стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией. Трансляцию данного события ведет «Рамблер».

Глава РФ отметил, что в целом проблему инфляции в стране удается решать, к концу года она должна составить 5,7-5,8%.

Согласно данным Росстата, потребительские цены в России в период с 9 по 15 декабря выросли на 0,05%. Темп роста инфляции сохранился на том же уровне, что и неделей ранее (со 2 по 8 декабря), и лишь незначительно ускорился по сравнению с показателем конца ноября (0,04% с 25 ноября по 1 декабря).

Основной вклад в рост цен на прошлой неделе внесла плодоовощная продукция, подорожавшая в среднем на 0,7% после снижения на 0,1% неделей ранее.