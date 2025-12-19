Путин попросил задать вопросы об освобождении Северска участнику штурма

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» предложил адресовать вопросы об обстановке в Северске напрямую участнику боевых действий — Герою России, командиру Нарану Очиру-Горяеву.

По его словам, именно человек, находящийся на передовой, может наиболее точно рассказать о ситуации.

— Самое сложное — дойти до Северска незаметным, потому что местность открытая. Было принято решение двигаться малыми группами, — рассказал Очир-Горяев.

Очир-Горяев родился и вырос в Калмыкии и за время службы в зоне спецоперации прошел путь от штурмовика до командира роты. Сейчас под его руководством находятся около 80 военнослужащих.

Путин также отметил, что, несмотря на высокий статус и боевые заслуги, Герой России остается очень скромным человеком.

12 декабря ВС РФ освободили Северск в ДНР и Куриловку в Харьковской области. Также в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины.

Путин в среду, 17 декабря, наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска. Военнослужащие получили медали «Золотая звезда» в Министерства обороны РФ.