Путин сообщил о приглашениях военных в Кремль

Президент России Владимир Путин заявил, что иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить текущую ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.

Трансляция программы доступна/ведется/велась в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Буквально вчера на совещании министерстве обороны мы после совещания награждали как раз наших бойцов, которые принимали участие в освобождении Северска. После этого я приехал на работу в Кремль и попросил как раз командира штурмового отряда этого тоже подъехать», — сказал он.

Глава государства пояснил, что захотел с ним поговорить и обсудить текущие вопросы. Он также отметил, что, когда есть возможность, он иногда так делает.