Путин рассказал об обстановке в Северске

Северск контролируется надежно, некоторым бригадам удалось пройти уже и дальше самого города. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией. Трансляцию данного события ведет «Рамблер».

© Сергей Бобылев / РИА Новости

Напомним, что сегодня глава РФ отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. В начале декабря Кремль открыл сбор вопросов — к прямой линии их число составило более 2 млн. Ожидается, что сбор вопросов продолжится до конца прямой трансляции 19 декабря.