Путин назвал число подписавших контракт с ВС России в 2025 году

В 2025 году контракт с Вооруженными силами (ВС) России подписали свыше 400 тысяч человек. Их число назвал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

По словам главы государства, с января контракт подписали около 410 тысяч бойцов.