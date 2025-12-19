Путин назвал число подписавших контракт с ВС России в 2025 году

В 2025 году контракт с Вооруженными силами (ВС) России подписали свыше 400 тысяч человек. Их число назвал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».
По словам главы государства, с января контракт подписали около 410 тысяч бойцов.
«А вот количество людей, которые хотят служить в новом созданном недавно роде войск беспилотной авиации, оно таково, что министерство обороны вынуждено объявлять конкурс», — сказал он.