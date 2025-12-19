Путин: российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Президент России Владимир Путин заявил, что войска страны ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения.

По его словам, стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ, наступление продолжается по всем направлениям, а противник отходит с позиций.

— Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения: и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, Луганской, Запорожье и Херсоне, — сказал российский лидер.

Он сообщил, что в ближайшее время планируется освобождение Красного Лимана, после чего движение продолжится в сторону Славянска. Также, как отметил глава государства, более половины Константиновки в ДНР уже находится под контролем российских сил. По его оценке, город Димитров полностью окружен.

Кроме того, Путин рассказал, что бои идут в Гуляйполе, которое фактически разделено на две части, при этом около половины города контролируют ВС РФ. Под Купянском, по его словам, в окружении находятся около 3,5 тысячи военнослужащих ВСУ, шансов на выход у них практически нет.

Российский лидер также заявил, что Москва пока не видит готовность Киева к заключению мирного соглашения по урегулированию конфликта.

Путин проводит прямую линию в 22-й раз, общение с населением в таком формате было и в годы, когда он стоял во главе правительства. В этом году поступило более трех миллионов вопросов. В эфире президент расскажет о ключевых событиях года и ответит на вопросы граждан.