СФ одобрил закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который предусматривает установление в России новой памятной даты 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы парламентариями от "Единой России" во главе с первым зампредом Совфеда, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым. Изменения внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Как объяснили авторы инициативы, у выбора даты есть историческое обоснование. 19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного совета СССР, который впервые официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности.