В «европейском преступном мире» начался масштабный передел влияния. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале на фоне ситуации с российскими активами.

Политик считает, что участники «воровского сходняка» (саммита ЕС в Брюсселе) испугались открыто «совершить грабеж активов России», которые временно заморожены в Европе. По его мнению, подобное решение признает авторитет американцев в ЕС, выступающих против изъятия российских средств.

Медведев подчеркнул, что «ни старая лярва Урсула» , «ни ложкомойник Мерц , ни плечевая люська Макрон » не смогли продавить своих решений на саммите в Брюсселе. Также он обратил внимание на то, что приглашенные из ряда других стран ЕС участники отказались от взносов в «европейский общак» на поддержку Киева.

«Все это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире», — заключил политик.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что некоторые лидеры ЕС остались недовольны решением, принятым на саммите в Брюсселе, которое предполагает выдачу Украине кредита за счет европейского займа вместо конфискации активов РФ. По его словам, они «живут во вражде с Россией» и хотели «наказать» президента РФ Владимира Путина, забрав его деньги. При этом премьер подчеркнул, что рациональность восторжествовала над эмоциями.