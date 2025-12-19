Результаты первого саммита Евросоюза свидетельствуют о начале масштабного передела влияния в «европейском преступном мире». Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал саммит ЕС «воровским сходняком», который принял «ряд важных для уголовного мира решений». Они попали в «брюссельский прогон, о котором ночью объявили есовские блатные». Во-первых, участники «сходки испугались пойти на "гоп-стоп"» — открытое похищение российских денег, которые находятся у Euroclear.

«Во-вторых, сходняк показал, что есовские блатные признали старшинство академиков из Вашингтона, прямо возражавших против гоп-стопа. Авторитет американских законников оказался существенно выше, чем желание брюссельских сявок самостоятельно поехать на гастроли», — добавил Медведев.

В-третьих, Брюссель не отказался от своих планов в дальнейшем совершить «ограбление», о чем заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Приглашенные из ряда стран ЕС участники отказались от взносов на «европейский общак на поддержку киевских крыс», а Берлин и Франция так и не смогли продавить своих решений на «брюссельском сборище».

«Все это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире», — заключил Медведев.

Напомним, что 18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит по вопросам о финансировании Украины на следующие два года. По результатам первого дня лидеры стран ЕС не смогли прийти к соглашению об использовании российских активов для «репарационного кредита» Украине — в принятом коммюнике эта тема не упоминается.