«Яд ненависти к людям»: Адам Кадыров высказался о нацизме внутри России

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров заявил, что необходимо противостоять нацизму и идеологии ненависти внутри России.

Так сын главы Чечни высказался об убийстве младшеклассника из Таджикистана в подмосковной школе.

Кадыров-младший отметил, что в информационной повестке на протяжении многих лет сеется «яд ненависти к людям из Средней Азии и Кавказа», а проповеди нетерпимости делают из подростков орудие зла.

Кадыров-младший призвал остановить волну межнациональной розни и заявил, что это общая необходимость всех жителей России.

— Сегодня Россия противостоит нацизму на внешних рубежах, но мы не должны допустить, чтобы эта же чужая и преступная идеология поднимала голову внутри страны, — заявил Адам Кадыров в беседе с изданием «Чечня сегодня».

Десятилетнего мальчика, которого убил подросток в школе в Одинцове, похоронили на родине, в Таджикистане. На похоронах присутствовали родственники погибшего ребенка и местные жители. Правоохранители не позволили СМИ открыто вести съемку похорон.

