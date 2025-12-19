Дмитриев призвал главу ЕК и канцлера ФРГ уйти в отставку

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц должны уйти в отставку после отказа от плана по изъятию российских активов.

Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в Х.

«Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если хотят (доказать «убежденность, единство и решимость», как они обещали), после того как им не удалось добиться незаконного введения Евросоюзом санкций в отношении российских резервов», — написал он.

По его словам, они потратили весь свой политический капитал и «потерпели впечатляющий провал».

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали предоставление Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд в 2026–2027 годах за счет собственных средств.

Канцлер ФРГ Мерц подтвердил, что речь идет именно о займе, а не о безвозвратной помощи, и подчеркнул, что замороженные активы России останутся нетронутыми. При этом он добавил, что ЕС оставляет за собой право использовать их.