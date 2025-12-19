Отказ от диалога с Москвой может привести к войне. В этом уверен профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он напомнил, что именно к этому призывает глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Недавно она заявила, что буквально убеждает страны «не разговаривать» с Россией.

«Когда ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то вероятным исходом будет война», — написал Дизен в социальной сети.

Ранее Politico и The New York Times писали, что итоги саммита ЕС в Брюсселе стали «серьезной неудачей» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.