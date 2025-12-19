Выяснилось, из-за чего вспыхнул конфликт между Вассерманом и Алаудиновым

Резкая реакция командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова на обращение депутата Госдумы Анатолия Вассермана могла быть вызвана искаженным пересказом содержания депутатского запроса. Об этом сам парламентарий сообщил, комментируя возникшую публичную перепалку.

Поводом для конфликта стало обращение Вассермана, в котором он указывал на группу публичных деятелей и блогеров, использующих имя генерала для решения собственных проблем с правоохранительными органами. При этом депутат подчеркивал, что относится к главе «Ахмата» с уважением и не выдвигает к нему личных претензий.

Однако после этого Алаудинов выступил с жестким заявлением в своем телеграм-канале, резко отреагировав на позицию парламентария и пообещав дать оценку действиям его помощника. По версии Вассермана, генерал получил информацию о запросе не из первоисточника, а в пересказе, который не соответствовал содержанию документа.

Депутат считает, что именно искажение смысла и стало причиной столь эмоциональной реакции. По его словам, в тексте обращения речь шла исключительно о сторонних фигурах, а не о самом командире «Ахмата». Более того, Вассерман отмечает, что Алаудинов фактически подтвердил ключевой момент запроса, заявив, что не имеет отношения к упомянутым деятелям и лично с ними не знаком.

Парламентарий выразил уверенность, что после ознакомления с оригинальным текстом обращения ситуация может быть прояснена. Он также заявил о готовности оказать поддержку своему помощнику, если тому потребуется защита, однако допустил, что тот способен действовать самостоятельно.