Спецпредставитель Путина отреагировал на отказ ЕС от изъятия активов РФ

Отказ от незаконной схемы использования замороженных российских активов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла.

Об этом написал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«[Это] станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear», — высказался он.

В Telegram-канале Дмитриев добавил, что подобное решение стало «мощнейшим ударом по подстрекателям войны», во главе которых стоит «провалившаяся» председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

На саммите ЕС в Брюсселе было принято решение выдать Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС. При этом глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что Евросоюз оставляет за собой право изъять замороженные российские активы для погашения задолженности Киева.

По словам премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, страны, стоящие за идеей конфискации активов РФ, остались недовольны подобным решением, поскольку хотели «наказать» президента России Владимира Путина, забрав его деньги.

Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине

Ранее Макрон заявил, что ЕС продолжит работу над методами использования замороженных активов РФ.