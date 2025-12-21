Президент России Владимир Путин готов вести диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.

«Он (Макрон — RT.) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — цитирует Пескова РИА Новости.

Несколько дней назад Макрон призвал Европу возобновить диалог с Путиным.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор между тем выразил мнение, что Европа может изменить позицию в отношении России по примеру США.