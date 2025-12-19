Президент Франции Эммануэль Макрон захотел возобновить переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным после провала Европейского союза по передаче активов Российской Федерации Украине, написал в соцсети X (бывшая Twitter) французский политик Флориан Филиппо.

© Bruno Giuliani/iStock.com

После того, как Макрон потерпел неудачу в вопросе о замороженных активах России, он вернулся к здравому смыслу, объявив о своем намерении возобновить полноценный диалог с Москвой, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Филиппо пожаловался на то, что диалог с Российской Федерацией всегда был очевидным решением, но Макрону потребовались годы, чтобы об этом заявить.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы было бы полезно возобновить диалог с Путиным.

Европейский лидер увидел пользу в контактах с Путиным

По словам французского лидера, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Киев, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с российской стороной.