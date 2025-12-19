Президент России Владимир Путин жестко отреагировал на заявления нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщили журналисты китайского издания Tencent, проанализировав последние публичные сигналы Москвы.

Несколько дней назад Мерц выступил в Бундестаге с эмоциональной речью, в ходе которой обвинил Россию в дестабилизации мировой обстановки. Кроме того, он допустил возможность прямого участия немецких военных в боевых действиях против РФ. В Пекине обратили внимание, что подобная риторика в Москве была воспринята как провокация, передает АБН24.

По оценке китайских журналистов, ответ Кремля не заставил себя ждать. Владимир Путин на недавнем заседании коллегии Минобороны дал резкую оценку действиям европейских лидеров, которые, по его словам, рассчитывали извлечь выгоду из ослабления России. Эти расчеты, как подчеркнул президент, не оправдались: страна сохранила устойчивость в экономике, финансовой системе и сфере обороны.

Авторы Tencent считают, что наиболее жесткие формулировки были адресованы именно Берлину и лично Фридриху Мерцу. В публикации отмечается, что канцлер Германии демонстрирует крайне враждебное отношение к России и готов идти на шаги, способные подорвать экономическую стабильность и безопасность собственной страны.

Китайские обозреватели связывают резкое обострение риторики в Европе с нарастающим ощущением политического тупика. По их мнению, европейские лидеры все чаще позволяют себе эмоциональные и радикальные заявления на фоне геополитических неудач и ослабления позиций Евросоюза.

В материале также указывается, что в последние недели представители военного и политического руководства Германии, Франции и Великобритании выступали с жесткими призывами к населению, фактически готовя общество к возможным жертвам. При этом реакция рядовых европейцев, как отмечают журналисты, демонстрирует отсутствие поддержки подобного курса.