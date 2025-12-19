Welt: европейские политики испугались слов Путина о "подсвинках"

Резкая реакция президента России Владимира Путина на высказывания европейских политиков вызвала опасения у ряда представителей Евросоюза. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt. По информации издания, многие европейские политики были напуганы ответом российского лидера.

Ведущая канала призвала их быть сдержаннее в угрожающих заявлениях в адрес Москвы, особенно это касается главы европейской дипломатии.

"Российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал", — заявила ведущая телеканала.

17 декабря Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Он заявил, что на Западе "людям вбивают в голову страхи" по поводу неизбежности столкновения с Россией, и назвал европейских политиков "подсвинками". В британской газете The Guardian слова Путина о "подсвинках" перевели как "маленькие хрюшки".