Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами

Заместитель главы МИД России Александр Грушко в интервью Европейского союза (ЕС).

«Наши ответные действия не заставят себя ждать. Российская Федерация найдет возможности для действенной защиты своих интересов и компенсации убытков от противоправных махинаций с нашими активами», — заявил он.

Он напомнил, что Банк России уже заявил, что любое несанкционированное использование его активов является незаконным, противоречит международному праву и нарушает принципы суверенного иммунитета.

Грушко отметил, что Банк России сохраняет за собой право применять все доступные юридические меры для защиты своих интересов, включая обращения в судебные органы иностранных стран, международные организации, арбитражные и другие международные инстанции, а также последующее выполнение судебных решений на территории государств-членов ООН.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз вынужден прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины.