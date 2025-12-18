Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что прежде чем надеяться на смену власти в западных странах, Владимиру Зеленскому предстоит еще самому пройти процедуру переизбрания. Политик выразила свое мнение в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, ранее Зеленский порассуждал о смерти не желающих видеть Киев в НАТО политиков. Он предположил, что в случае смерти некоторых политиков позиция отдельных стран по членству Украины в альянсе может измениться.

По словам парламентария, Зеленский, видимо, решил, что президент США Дональд Трамп достаточно возрастной лидер, и Украину возьмут в НАТО, когда придет следующий. Он сказал это завуалированно, но это имел в виду, пояснила Журова.

У власти Трамп будет находиться еще ближайшие годы и за это время для самого Зеленского все может поменяться, заключила депутат.

Ранее стало известно, что Зеленский отказывается включать в конституцию Украины пункт о невступлении в НАТО.