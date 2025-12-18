В Кремле предупредили о последствиях для инициаторов изъятия активов РФ

Экспроприация российских активов обернется преследованием как для авторов, так и для исполнителей этих действий.
Москва задействует все возможные правовые механизмы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы добились прорыва»: Туск сделал заявление о российских активах
"Мы неоднократно говорили, что любые действия, связанные с экспроприацией наших активов, получат ответную реакцию. Ответственность будут нести те, кто принимал решение коллегиально, те, кто принимал решения персонально, и те, кто их выполнял. Для этого будут задействоваться все возможные правовые механизмы", - подчеркнул он.