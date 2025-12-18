Песков рассказал, что делал Путин ночью

Президент России Владимир Путин ночью заслушал доклады военачальников по положению дел на фронте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что глава государства вторые сутки подряд готовится к проведению большой пресс-конференции и прямой линии 19 декабря, работает до поздней ночи.

«Как я узнал на утро, он [Путин] еще после этого принимал доклады наших военачальников по положению дел на фронтах, что он получает каждый день, делает каждый день», — уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что после подрыва мостов в Курской и Брянской областях президент всю ночь не спал, получал доклады от ФСБ и МЧС.