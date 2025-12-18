В Госдуме спрогнозировали значительный рост турпотока между Россией и Индией

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов спрогнозировал значительный рост турпотока между Россией и Индией.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что возможная отмена виз снимает временной, финансовый и организационный барьер для поездок.

«По нашим оценкам и опыту аналогичных соглашений с другими странами, безвиз может обеспечить рост въездных поездок из Индии в Россию на 20—30% в первые 12 месяцев после запуска режима, особенно в летний и зимний сезоны», — сообщил Кривоносов.

По его словам, это важно не только для таких крупных городов, как Москва и Санкт-Петербург, но и для региональных направлений с высоким туристическим потенциалом.

Ранее статс-секретарь — замглавы МИД России Евгений Иванов рассказал, что Москва и Нью-Дели обсуждают безвизовый групповой туризм.