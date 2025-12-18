Президент Владимир Зеленский делает глубоко неправильные заявления в адрес России, которые не ведут к урегулированию украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил, что не видит новых «сигналов» от президента России Владимира Путина. Он отметил, что представители США неоднократно говорили о готовности Путина к мирному урегулированию конфликта.

Депутат напомнил, что Зеленский под влиянием своих партнеров отверг договоренности России и США и сел за стол переговоров только после давления на него и его соратников со стороны американцев. Теперь, по его словам, Россия готова просить разъяснения по отредактированным пунктам, которые изначально были выработаны при участии Москвы, и обсуждать их.

«Зеленский делает глубоко неправильные заявления, потому что мы изначально хотели и сейчас ведем к миру. Просто все, что до этого пытались сделать западники, они пытались навязать нам перемирие. А мы говорим о мире. Мы изначально говорили о необходимости решения ряда вопросов, чтобы не возник конфликт. Никто не хотел ничего решать и ничего не оставалось делать, как решать этот вопрос путем конфликта», — объяснил Чепа.

Парламентарий добавил, что изъятие российских активов для передачи их Украине также не решит проблему, поскольку они будут обменяны на вооружение. По его словам, Россия стоит на необратимом решении этого вопроса и последовательно работает над этим.

Ранее Зеленский сообщил, что США пытаются найти компромисс по вопросу вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. По его словам, Россия требует выполнения этого условия. Киев не готов к выводу войск, поэтому в Вашингтоне намерены найти компромисс.