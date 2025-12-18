Нарышкин: ЕС заменил формулу "стратегическое поражение" на "максимальный ущерб" РФ

Европа понимает, что стратегическое поражение России недостижимо, и изменила формулу на "нанесение максимального ущерба". Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Они во главу угла ставят теперь уже не "стратегическое поражение", потому что на самом деле понимают, что оно недостижимо, а нанесение максимального ущерба России. Это вожделенная мечта нынешней генерации европейских политиков. К сожалению, но это так", - отметил он.

"Ну а по тем разведданным, которые мы получаем, в европейских столицах не публично, но в своих правительствах, просто кричат о том, что война на Украине должна быть продолжена, чего бы это ни стоило", - подчеркнул директор СВР.

Полный текст интервью будет опубликован 18 декабря.