Песков: в Европе одержимы мыслью "найти деньги" на продолжение войны

Европейские лидеры одержимы сейчас одной мыслью - как найти деньги на продолжение боевых действий на Украине. При этом в первую очередь в Брюсселе нацелены на воровство замороженных российских активов, указал в интервью телеканалу "Россия-24" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такое ощущение, что они все одержимы одной мыслью: как бы найти деньги на продолжение войны. И говоря "эти деньги", они прежде всего концентрируются на возможности воровства наших денег, которые там заблокированы", - заметил представитель Кремля.