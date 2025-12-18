Песков: Россия по-прежнему не заинтересована в возвращении в G7

"Большая семерка" деградирует, поэтому Москва не заинтересована в воссоединении с ней. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы по-прежнему не заинтересованы в каком-то воссоединении с "семеркой", ибо считаем, что это отживший формат, который находится в стадии деградации", - указал Песков.

В частности, добавил он, G7 деградирует с точки зрения потенциала экономического развития, населения и демографических процессов, вклада в развитие глобальных технологий.

"Россия вместе с тем достаточно активно продолжает играть роль, занимать свое место в "двадцатке", в большой мировой двадцатке", - указал Песков.

Группа семи (G7) - объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения России оно стало "большой восьмеркой", существовало в таком виде с 1997 по 2014 год.