Песков: РФ опасается, что Европа вряд ли внесла позитив в план Трампа

Россия опасается, что вклад европейской стороны, с которой, как и с Киевом, Вашингтон вел обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа, был позитивен. Это отметил в интервью телеканалу "Россия-24" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в основе американских инициатив лежали договоренности на Аляске и по итогам недавней встречи Владимира Путина с переговорщиком от США Стивеном Уиткоффом в Москве.

"Сейчас нам нужно получить информацию от американцев, что было добавлено, что было видоизменено в результате этих европейских контактов. И, собственно, какое отражение в этих параметрах нашли позиции украинской стороны и европейских лидеров", - добавил Песков.

"У нас, конечно, есть опасения, что европейские лидеры вряд ли могли внести какой-то позитивный вклад в это, учитывая их настрой", - отметил представитель Кремля.