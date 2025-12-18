Нарышкин назвал Лондон сторонником продолжения конфликта на Украине

Европейские столицы не могут свернуть с избранного ими конфронтационного пути, Великобритания является одним из самых твердых сторонников продолжения украинского конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Изменений в европейских столицах не произошло. Они просто не могут свернуть с избранного пути, а уж если говорить о Великобритании, то Лондон, наверное, один из самых твердых сторонников конфронтации с Россией и продолжения этой войны", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован 18 декабря.