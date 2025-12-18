Песков посчитал интересной идею "ключевой пятерки"

Идея своеобразного клуба "ключевой пятерки", которую зарубежная пресса приписывает администрации США, заслуживает внимания. Однако до сих пор никаких конкретных инициатив официально не выдвигалось, заметил в беседе с "Известиями" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, что это за инициатива. Мы читали о ней, слышали это название. Но в чем она заключается, мы пока не знаем, - отметил он. - Я не думаю, что кто-то это знает". Песков напомнил, что не было "никаких инициатив, сформулированных, положенных на бумагу или как-то выраженных вербально".

"Если это есть на самом деле, это заслуживает внимания", - заключил представитель Кремля.

Ранее газета Politico сообщала, что американская администрация обсуждает возможность создания нового объединения из пяти стран, альтернативного Группе семи (G7), с участием России, США, Китая, Индии и Японии. По ее информации, в Вашингтоне обсуждается, "казалось бы, необычная идея" учреждения нового объединения под названием "Ключевая пятерка" (Core 5, C5).