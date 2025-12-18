Песков назвал один из важнейших вопросов для Путина на прямой линии

Для президента России Владимира Путина среди вопросов, поступающих на прямую линию, особенно важны те, которые касаются проблем бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

© Вечерняя Москва

— Вопросы социального обеспечения на первом месте (по количество обращения — прим. «ВМ») и вопросы, связанные с проблемами, которые могут испытывать наши герои СВО, члены их семей, — передают слова пресс-секретаря главы государства «Известия».

Ежегодная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфире в пятницу, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени. Большая пресс-конференция и прямая линия главы государства пройдет в Гостином Дворе.

Российские телеканалы закладывают три часа — с 12:00 до 15:00 — на передачу «Итоги года с Владимиром Путиным». В эфире президент расскажет о ключевых событиях года и ответит на вопросы граждан.

Около 67 процентов всех обращений на программу поступило от женщин, в то время как доля мужских вопросов составила 33 процента. Организаторы сообщили, что задать вопрос можно через сайт программы «Москва-Путину.рф».