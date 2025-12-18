МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал российского дипломата для вручения ноты протеста. Поводом, по данным эстонской стороны, стал инцидент с пересечением временной контрольной линии на реке Нарва российскими пограничниками.

© Global look

Как утверждается в официальном сообщении эстонского внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 17 декабря. По их информации, трое российских пограничников незаконно перешли временную контрольную линию на волноломе реки Нарва.

В ответ на это эстонская сторона предприняла дипломатические шаги. Уже на следующий день, 18 декабря, в Министерстве иностранных дел Эстонии состоялась встреча с временным поверенным в делах России.

«Сегодня, 18 декабря, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации для выражения протеста и передачи официальной ноты по поводу незаконного пересечения временной контрольной линии между Эстонией и Россией, которое произошло вчера, 17 декабря», — говорится в сообщении.

Параллельно с дипломатическими мерами эстонские пограничники установили оперативный контакт с российскими коллегами для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом заявил начальник пограничного управления Восточной префектуры Эстонии Ээрик Пургель.