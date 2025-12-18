Путин помог мальчику поработать инспектором ДПС и поговорил с ним по телефону

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с пятилетним Тимуром, который мечтал поработать инспектором ДПС. Напомним, что президент России 3 декабря принял участие в "Елке желаний". Глава государства снял три шарика-открытки с детскими новогодними пожеланиями, среди них была и мечта Тимура. Отец Тимура Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Бахмутом в результате атаки дрона.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мальчик приехал в Москву накануне и сегодня, 18 декабря, он целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе.

"Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу госавтоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС и так далее. И когда он был в этом здании, президент ему и позвонил" , - сообщил представитель Кремля.

Отметим, что Тимур также прокатился в одной машине с инспектором ДПС.

"Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин... Владимир Владимирович", - сказал мальчик, обращаясь к инспектору. Он признался, что очень любит ДПС. "Они крутые, защищают добрых, а бандитов арестовывают", - сказал Тимур.

После этого мальчик в ходе телефонного общения рассказал о своих впечатлениях Владимиру Путину.