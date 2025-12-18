Лавров поразился призывом фон дер Ляйен к Трампу
Глава МИД РФ Сергей Лавров поразился призывом председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не вмешиваться в европейскую демократию, пишет РИА Новости.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он был поражен "непосредственностью" политических деятелей, когда неделю назад фон дер Ляйен публично призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию.
По словам Лаврова, сам Европейский союз активно вмешивается в выборные процессы в суверенных государствах, таких как Молдавия или Румыния.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине ставят вопрос, как Запад будет их «оркестрировать». Российский министр указал на то, что американский лидер посоветовал Владимиру Зеленскому «не растаптывать» демократию и провести выборы.