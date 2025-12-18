Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала селфи президента Украины Владимира Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске. Ее слова приводит РИА Новости.
Захарова назвала селфи Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске очередной постановочной акцией Украины. По ее мнению, таким образом Киев стремится пустить пыль в глаза зарубежным партнерам.
Захарова высказалась о несбыточной мечте ЕС о России
Ранее Захарова высказалась о контроле Купянска армией России.
«В Киеве не могут признать ухудшающуюся ситуацию на земле. Купянск был и остается под контролем ВС РФ», — подчеркнула она.