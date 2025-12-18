Захарова оценила селфи Зеленского в Купянске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала селфи президента Украины Владимира Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова назвала селфи Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске очередной постановочной акцией Украины. По ее мнению, таким образом Киев стремится пустить пыль в глаза зарубежным партнерам.

«Стела в Купянске, на фоне которой Зеленский сделал селфи, находится в полутора километров от кладбища, так что ему ближе до кладбища, чем до Купянска», — подчеркнула дипломат.

