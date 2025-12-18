Объяснено значение использованного Путиным необычного слова

Использованное президентом России Владимиром Путиным применительно к странам Евросоюза необычное слово «подсвинки» отсылает к несамостоятельности. Так значение этого слова объяснили авторы портала «АиФ».

По сообщению издания, слово «подсвинок» может использоваться как ироничная форма обращения к субъекту, неспособному принимать решения самостоятельно и действующего исходя из принципа стадности.

Прямое же значение слова — поросенок в возрасте от четырех до десяти месяцев.

Ранее сообщалось, что британскому изданию The Guardian оказалось трудно перевести заявление президента России Владимира Путина о лидерах Европы. В вольном переводе издания слово «подсвинки» прозвучало как «маленькие хрюшки».