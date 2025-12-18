В Кремле назвали Венесуэлу союзником России

Песков: Венесуэла — союзник и партнёр России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Венесуэлу союзником и партнёром России.
«Венесуэла — наш союзник, наш партнёр. Мы имеем постоянные контакты, в том числе, вы знаете, контакты на высшем уровне», — указал представитель Кремля.
Песков напомнил, что президент России Владимир Путин недавно провёл телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Ранее глава Белого дома сказал, что американское руководство хочет получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией.