В Кремле назвали Венесуэлу союзником России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Венесуэлу союзником и партнёром России.

«Венесуэла — наш союзник, наш партнёр. Мы имеем постоянные контакты, в том числе, вы знаете, контакты на высшем уровне», — указал представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин недавно провёл телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Ранее глава Белого дома сказал, что американское руководство хочет получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией.