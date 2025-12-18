Пашинян обратился с просьбой к России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой о восстановлении участков железной дороги, ведущих к границам Азербайджана и Турции.

© kremlin.ru

«Я попросил наших партнеров из России в срочном порядке заняться полным восстановлением железных дорог на участках от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы», — цитирует ТАСС слова Пашиняна, прозвучавшие в ходе брифинга.

Он также заявил, что скоро может поднять такой же вопрос по поводу участка Иджеван — Газах, которому тоже необходим скорейший ремонт.

Пашинян выразил надежду, что российская сторона выполнит его просьбу.

В феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.