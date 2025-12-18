Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что во время переговоров украинские власти способны понимать только язык силы. Об этом сообщает News.ru.

В ноябре стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает постепенную отмену санкций против России.

«Все переговоры с Украиной становятся конструктивными только тогда, когда ВСУ терпят тяжелое поражение на фронте, получают тяжелые удары. Киев начинает завывать», - заявил Колесник.

В Берлине 14-15 декабря состоялись переговоры делегаций Украины и США. На встрече обсуждались детали плана, а также гарантии безопасности для Украины.

СМИ писали, что стороны до сих пор не пришли к согласию по вопросу территорий. В Майами 20-21 декабря состоится новый раунд переговоров.