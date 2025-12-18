В МИД РФ заявили о поддержке Мадуро

МИД: Россия поддерживает курс правительства Мадуро
Россия поддерживает курс правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявили в российском МИД.
«Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом перед лицом переживаемых им испытаний, поддержку курсу правительства Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета Родины», — указали в ведомстве.
Ранее глава Белого дома сказал, что американское руководство хочет получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией.
Журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп 18 декабря может объявить о начале войны с Венесуэлой.