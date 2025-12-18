В Кремле заявили, что Россия сталкивается с миллионами фейков

Россия сталкивается с миллионами фейков разной направленности, являясь при этом одним из центров компетенции в сфере борьбы с дезинформацией. Об этом заявила начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

"Безусловно, Россия сейчас является одним из центров компетенции в сфере борьбы с дезинформацией. В рамках беспрецедентной информационной войны мы в огромном количестве, исчисляемом миллионами штук, получаем фейки совершенно разной направленности, глубины, широты, направленные на разную абсолютно аудиторию, в том числе на узкие аудитории, не только на широкие", - сказала Матвеева на конференции "Цифровые международные отношения: человек в фокусе цифрового развития".

Она отметила, что при участии РФ создана Международная ассоциация по фактчекингу GFCN, где, помимо иностранных граждан, активно проходят обучение и россияне.