Politico узнало о возможной встрече Уиткоффа и Кушнера с Умеровым в Майами

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер перед переговорами с делегацией РФ в Майами (штат Флорида) могут встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. С таким утверждением выступила американская газета Politico со ссылкой на источники, отметив при этом, что четких планов относительно этого пока нет.

По данным издания, делегации РФ и США в предстоящие выходные, как ожидается, встретятся в Майами для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. В консультациях, предположительно, примут участие специальный представитель президента РФ глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также Уиткофф и Кушнер.

По утверждению издания, "США усилили давление на Украину, чтобы добиться от нее уступок" для прекращения конфликта. Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить приведенную изданием информацию о возможной встрече представителей РФ и США.

В Берлине 14-15 декабря состоялись переговоры США и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта. При этом позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна, подчеркнул он.