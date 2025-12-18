Россия по-прежнему готова искать дипломатическое урегулирование конфликта, однако в случае отказа Киева и его западных покровителей от предметных переговоров Москва будет действовать военным путем. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом для России остается политико-дипломатическое решение, но выбор дальнейшего сценария зависит не только от Москвы. По его словам, если оппоненты не готовы к «разговору по существу», Россия добьется своих целей силой.

Президент РФ Путин заявил о готовности к мирным переговорам

Путин отметил, что ключевым гарантом суверенитета страны остаются Вооруженные силы. Именно они, по его словам, обеспечивают безопасность государства в условиях, когда дипломатические возможности сознательно блокируются другой стороной.

Президент указал, что ответственность за нереализованные шансы мирного урегулирования лежит на тех, кто делает ставку исключительно на давление и язык силы. В этих условиях Россия продолжит действия по формированию буферной зоны безопасности.

Ранее глава государства заявлял, что российская армия находится на подъеме, тогда как Вооруженные силы Украины, по его оценке, испытывают системный кризис, сопровождающийся деградацией управления и ростом дезертирства.