Дмитриев обвинил Евросоюз в двух вещах
Евросоюз (ЕС) хочет продолжать финансировать военный конфликт на Украине, а также затягивать мир, высказал мнение глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«ЕС хочет финансировать войну и затягивать мир. США предложили финансировать мир, восстановление и экономический рост», — подчеркнул он.
Так Дмитриев оценил статью издания Politico под заголовком «Проблемой ЕС является не Бельгия, а Трамп».
Ранее западное издание написало, что подготовительные переговоры Европейского союза об экспроприации российских замороженных активов зашли в тупик. Отмечается, что Бельгия потребовала от других стран — участниц объединения «неограниченных финансовых гарантий».
Также на Западе высказали мнение, что действия Евросоюза по заморозке активов России повторяют модель нацистской Германии.