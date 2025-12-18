В Британии неверно истолковали слова президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках». Вольность перевода допустила газета The Guardian, написав слово «подсвинки» как «маленькие хрюшки».

«Путин называет европейских лидеров "маленькими хрюшками" и заявляет, что Россия достигнет целей по Украине дипломатией или силой», — отмечается в статье.

Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

Путин 17 декабря выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, на котором, в частности, поррассуждал о европейском мире, отношение которого к РФ во многом привело к начало спецоперации (СВО) на Украине.