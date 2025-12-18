Чиновник раскрыл новую идеологическую триаду России

Чиновник Кремля, замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт раскрыл новую идеологическую триаду России. На место «Самодержавия. Православия. Народности» приходит «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство», пишет он в статье «Политические вызовы России: история и современность», с которой ознакомились «Ведомости».

Статья посвящена тому, как в государстве принимаются решения при столкновении с разными угрозами. В ней отмечается, что страна не должна опираться на сиюминутные выводы, а прибегать к глубинным основаниям для принятия решений. Государственная политика приобретает антихрупкость тогда, когда опирается на «цивилизованные константы», проверенные временем.

Каждое решение принимается под влиянием трех рамок — национальных целей и ценностей (точка зрения власти на развитие страны), общественного запроса (видение народом будущего страны) и исторического опыта (как разные решения сработали в прошлом).

Опорой для антихрупкости политики служат три константы. Первая — мессианство, так как РФ «всегда имела чувство особой ответственности и хотела делиться этим с остальными», а служение Отечеству приравнивалось к служению человечеству. В современной политике это называют «справедливым многополярным миром».