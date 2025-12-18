Соединенные Штаты некоторое время назад представили свою новую Стратегию национальной безопасности, и она привлекла большое внимание международной общественности. Как отметили немецкие журналисты, реакция России на новый американский документ удивила. В частности, не смог сдержать эмоции зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает издание News.de.

«Новая стратегия национальной безопасности администрации президента США была встречена в Москве на удивление позитивно», – пишут авторы немецкого издания.

В 33-страничном документе изложены внешнеполитические приоритеты, которые будут определять курс страны на время президентства политика. Журналисты отметили, что это стало «историческим моментом» для России, поскольку Вашингтон впервые за долгое время отказался считать Москву стратегической угрозой.

«Дмитрий Медведев вне себя от радости», – сообщают авторы немецкого издания.

В стратегии Штаты выступили за нормализацию отношений с Россией. Также американская администрация выразила сомнения относительно будущего европейских стран и их способности сохранять экономическую и военную мощь для выполнения обязательств перед союзниками. Такой поворот событий пришелся по душе России, передает АБН24.

Напомним, в стратегии Вашингтон раскритиковал европейских союзников, указав на их слабость и кризис развития, а также дал понять, что больше не намерен в прежнем объеме отвечать за безопасность Европы.

Отмечается, что подобная риторика способна серьезно осложнить отношения США с Германией и Францией и в перспективе привести к распаду альянса. Европейские государства, как отмечается в материале, не располагают достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно поддерживать работу столь масштабной военнополитической структуры.