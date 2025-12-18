Российская Федерация в ответ на необоснованные опасения европейских партнёров многократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений и готовности к конструктивному диалогу, основанному на взаимном уважении. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

По его словам, Москва не приемлет язык ультиматумов, угроз или бездоказательных обвинений.

Заявления о возможном нападении России на Европу сравнили с разговорами в детском саду

Любинский подчеркнул, что о конструктивном взаимодействии не может быть речи, пока западные страны продолжают вооружать киевский режим для ведения агрессии против всего русского, поддерживают идеи суда над руководством России и вводят санкции, которые наносят ущерб в первую очередь самим инициаторам.

"Мы со своей стороны в ответ на безумные "страшилки" уже сотни раз повторяли, что ни на кого нападать не собираемся и остаемся открыты к диалогу - но диалог может быть только взаимоуважительным", - сказал Любинский.

Ранее сообщалось, что парламент Австрии не поддержал идею использования активов РФ для помощи Киеву.