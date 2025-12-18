Президент одной страны назвал Путина «волкодавом» в политике

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Newsmax TV назвал российского коллегу Владимира Путина «волкодавом» в политике.

Глава республики считает лидера РФ «нормальным человеком» с хорошими человеческими качествами.

«Но в политике [президент Владимир Путин] волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной... Он сильный человек», — охарактеризовал коллегу глава республики.

По его мнению, можно позавидовать желанию и умению Путина руководить страной и заниматься внешней и внутренней политикой.

В интервью американскому телеканалу белорусский президент также посоветовал Украине наладить контакт с Россией, вместо того чтобы будить «спящего медведя». Лукашенко считает, что продолжение конфликта с Москвой не сулит Киеву ничего хорошего: «если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать».

